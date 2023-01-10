Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в РФ остаётся напряженной

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России, несмотря на снижение показателя заболеваемости за неделю более чем на 50%, остаётся непростой, число обращающихся в медучреждения граждан растет, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ остаётся напряженной (...) Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 52%. Общее количество заболевших составило более 580 тысяч человек. Однако, как отметила Анна Попова, несмотря на снижение заболеваемости, ситуация остается непростой", - сообщили в пресс-службе ведомства по итогам селекторного совещания главы Роспотребнадзора с руководителями территориальных органов и учреждений.

В Роспотребнадзоре отметили, что обращения граждан в медучреждения в праздники были минимальны, однако "в настоящее время количество обратившихся лиц за медицинской помощью будет увеличиваться в связи с необходимостью оформления ими больничных листов или ухудшения состояния здоровья".

В целом, как отметили в Роспотребнадзоре, среди циркулирующих респираторных заболеваний преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю приходится 83% от всех случаев заболевания. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остаётся А(H1N1)2009 или "свиной грипп".

Из числа респираторных вирусов не гриппозной этиологии лидерство остается за РС-вирусами, риновирусами и метапневмовирусами.

Глава Роспотребнадзора, как сообщили в ведомстве, поручила регионам не снижать контроля за ситуацией и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия, напомнив об обязательном параллельном тестировании на грипп и на COVID-19. На особый контроль поручено взять социальные учреждения и продолжать информационно-разъяснительную кампанию для граждан.