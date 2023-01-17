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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Москве на второй неделе января выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах, сообщило региональное управление Роспотребнадзора и охарактеризовало ситуацию в столице как напряженную.

Рост заболеваемости в ведомстве объяснили завершением каникул, возобновлением активности москвичей и ростом числа обращений к врачам после праздников.

Среди детей показатели заболеваемости остаются ниже эпидемических пороговых величин.

Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы гриппа, самым распространенным из них остается вирус гриппа А(H1N1)2009. Также отмечается рост доли вирусов гриппа B. Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы.

Москва Роспотребнадзор
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