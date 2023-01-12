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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Песков заявил, что все прежние цели СВО остаются на повестке дня

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Все заявленные цели российской специальной операции на Украине остаются актуальными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"О новых целях верховный главнокомандующий не говорил. Все прежние цели остаются на повестке дня", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, остаются ли цели демилитаризации и денацификации Украины неизменными, или появились новые.

У представителя Кремля уточнили, по-прежнему ли Россия намерена освободить ДНР и ЛНР в границах соответствующих областей в 2014 году.

"Да, разумеется, это - субъекты Российской Федерации, они должны быть освобождены", - ответил Песков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков
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