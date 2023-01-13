Губернатор ЯНАО предложил разрешить недропользователям разделять и объединять лицензии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов предложил федеральному министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову рассмотреть возможность запуска механизма выделения и разделения лицензий на пользование недрами, сообщила пресс-служба главы региона.

Сейчас изменить границу лицензионного участка можно лишь расширением за счет нераспределенного фонда.

"Новый механизм будет востребован ведущими компаниями, добывающими углеводороды на Ямале. Они смогут начать разработку залежей, где добыча ранее не велась, в частности на месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона", - сказал Артюхов Козлову.

Губернатор отметил, что в Надым-Пур-Тазовском регионе уже развита инфраструктура: есть автомобильные и железные дороги, аэропорты, населенные пункты, что значительно сокращает срок и трудозатраты для реализации проектов.

Новый механизм, по мнению Артюхова, позволит повысить эффективность разработки месторождений и привлечь инвестиции под вновь сформированные (после разделения или объединения участков) проекты, в том числе связанные с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ).

Козлов ответил, что Минприроды готовит законопроект, который позволит усовершенствовать механизм изменения границ лицензионных участков с помощью их разделения, выделения и объединения. Кроме того, повысить эффективность взаимодействия между федеральными и региональными ведомствами в сфере недропользования позволит цифровая трансформация отрасли.

"Благодаря этой работе будет обеспечена бесшовная передача данных между ведомствами, которая не требует бумажных запросов. Информация будет забираться Роснедрами с витрин данных других ведомств", - отметил министр.

Он добавил, что также появится возможность ускорять сроки рассмотрения документов в случае необходимости.