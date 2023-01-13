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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Путин поручил рассмотреть вопрос о совершенствовании общественного контроля за выборами

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать механизмы общественного контроля в избирательном процессе.

"Администрации президента РФ совместно с Центральной избирательной комиссией РФ и уполномоченным по правам человека в РФ рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), опубликованном на сайте Кремля.

Доклад по данному вопросу должен быть представлен президенту до 1 июля.

Владимир Путин
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