Что произошло за день: пятница, 13 января

Отсрочка от мобилизации для многодетных, лечение рака наложением рук, устаревшие приложения Сбербанка

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Отсрочка от мобилизации для многодетных отцов будет сохраняться, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. По его словам, этот вопрос проработан с Минобороны.

- Вячеслав Володин призвал отбирать имущество у уехавших россиян, оскорбляющих РФ и военных. Дмитрий Песков отметил, что необходимо создавать условия для возвращения российских граждан, уехавших из страны.

- Сбербанк предупредил клиентов о прекращении работы устаревших мобильных приложений. В банке подчеркнули, что это коснется лишь небольшой части клиентов. Всем клиентам также доступна веб-версия "Сбербанк онлайн".

- Военные РФ сообщили, что взяли Соледар под контроль вечером 12 января. В Минобороны отметили, что разгром ВСУ в Соледаре осуществила разнородная группировка войск, непосредственный штурм кварталов вели отряды ЧВК "Вагнер".

- Росздравнадзор проверит деятельность клиники, где лечат рак наложением рук. СМИ сообщили о работе в разных городах сети клиник, где от тяжелых заболеваний "лечат" нетрадиционными методами. Пострадавшие заплатили "волшебному доктору" от нескольких десятков тысяч до 1,5 млн рублей.

- В "Госуслугах Авто" появилась цифровая копия водительских прав. Также в приложении доступно СТС. Автомобилисты при этом обязаны иметь при себе оригиналы водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС.

- РУСАДА проинформировало ВАДА о невиновности Камилы Валиевой. ВАДА будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.