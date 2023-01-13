Росздравнадзор проверит деятельность клиники, где лечат рак наложением рук

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Росздравнадзор проверит деятельность клиники, где по сообщениям средств массовой информации, пациентов с онкологическими заболеваниями лечат альтернативными методами, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверит деятельность клиники ООО "Здравница", где, по сообщениям СМИ, пациентов с онкологическими заболеваниями лечат альтернативными методами", - говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора в пятницу.

Ранее в "Известиях" сообщалось, что в России действует сеть клиник, где от тяжелых заболеваний, в частности рака и аутизма, "лечат", народными песнями и наложением рук".

По информации издания, клиники "интегративной медицины" в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге работают легально и имеют лицензии, оформленные на ООО "Здравница", штат обычных врачей. Однако, отмечают "Известия", основатель клиник практикует услуги, не предусмотренные лицензией. В частности пострадавшие рассказывали "Известиям", что заплатили человеку, называющему себя онкопсихологом и "волшебным доктором", от нескольких десятков тысяч до 1,5 млн рублей, однако не исцелились.