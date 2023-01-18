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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Что произошло за день: среда, 18 января

Сбербанк в Крыму, крушение вертолета на Украине, отказ хоккеиста от участия в акции в поддержку ЛГБТ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сбербанк начал работать в Крыму. На полуострове уже установлены первые банкоматы. В течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии.

- ФНБ в декабре сократился почти на 1 трлн руб. - до 10,4 трлн руб. За декабрь он сократился на 954,93 млрд рублей.

- Путин принял участие в мероприятиях в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. В частности он возложил венок к монументу "Мать-Родина". На встрече с ветеранами президент назвал целью СВО прекращение боевых действий, которые идут в Донбассе с 2014 года.

- Глава МВД Украины и его заместитель погибли при крушении вертолета в Киевской области. Всего в результате ЧП погибло 15 человек, трое из которых дети.

- Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам. В перечень таких валют будут включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.

- Суд оштрафовал "Новую газету" на полмиллиона рублей за дискредитацию армии. В марте 2022 года издание приостановило работу.

- Володин поручил комитетам Думы изучить вопрос о запрете вейпов для школьников.

- Российский хоккеист отказался от участия в акции клуба НХЛ в поддержку ЛГБТ. Иван Проворов не вышел на раскатку в свитерах с соответствующими эмблемой и расцветкой, сославшись на религиозные убеждения.

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