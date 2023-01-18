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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Путин назвал целью СВО прекращение боевых действий, которые идут в Донбассе с 2014 года

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Полномасштабные боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014 года, и действия России нацелены на их прекращение, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По сути, полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались - с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации... Все, что мы делаем сегодня, в том числе, в специальной военной операции, это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там на этих территориях проживают", - сказал Путин в среду на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

По его словам, Россия не могла не отреагировать на события, происходившие на Украине с 2014 года. "Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз с нами такое происходит и случается. Тем не менее мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно", - сказал Путин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин
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