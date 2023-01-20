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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:58

Путин проведет в пятницу совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В течение дня мы сообщим вам о теме оперативного совещания с постоянными членами Совбеза, который президент имеет в виду провести где-то в начале второй половины дня", - сказал Песков журналистам в пятницу.

У Пескова также поинтересовались передавал ли Путин в ходе разговора с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым слова поддержки первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который перенес операцию на сердце.

"Безусловно, президент желает скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу в связи с операцией, которую, как мы узнали, он перенес", - ответил пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее в пятницу пресс-секретарь экс-президента Казахстана Айдос Укибай сообщил, что Назарбаев перенес операцию на сердце и сейчас находится под наблюдением медиков. По его словам, операция прошла успешно.

Также в пятницу пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Они обсудили вопросы сотрудничества двух стран, в том числе взаимодействие в области энергетики.

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