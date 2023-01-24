В Кремле рассчитывают на сохранение свободы судоходства в Финском заливе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Кремле, комментируя возможные планы Эстонии ввести прибрежную прилежащую зону в Финском заливе, напомнили, что свобода судоходства обеспечивается международным правом.

"Здесь все-таки есть международное морское право. Нужно исходить из этого. Поэтому свобода судоходства именно обеспечивается этим правом. И мы исходим из того, что так и будет дальше", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

17 января стало известно, что правительство Эстонии дало министерствам месяц на выработку позиции о возможном введении прилежащей зоны, которая расширит возможности страны применять свои законы и задерживать нарушителей на море. С таким предложением выступил МИД, ссылаясь на интересы безопасности Эстонии, а также защиту окружающей среды и археологических и исторических артефактов на дне.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу 12 января сообщил о подготовке правовой базы для увеличения морской зоны республики в дополнение к территориальным водам страны.

"Конвенция о морском праве предоставляет государствам возможность устанавливать дополнительные морские зоны, в которых может осуществляться дополнительный контроль. Такие дополнительные акватории могут доходить до 24 морских миль от территориальных вод, и большинство государств Балтийского моря их установили", - сказал он тогда.

Он сообщил, что другие государства будут проинформированы об увеличении дополнительной к территориальному морю зоны в соответствии с конвенцией.