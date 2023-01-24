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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

На модернизацию коммунальной инфраструктуры планируется направить 440 млрд рублей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило программу модернизации коммунальной инфраструктуры с объемом финансирования 440 млрд рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Другая важная позиция, с которой мы сталкиваемся постоянно и от решения вопросов в сфере которой зависит нормальное самочувствие миллионов наших людей – это система ЖКХ. Мы постоянно об этом говорим. Я просил правительство подготовить программу модернизации коммунальной инфраструктуры, хочу вас поблагодарить за то, что это сделано. И более того, это не просто какие-то благие пожелания, эта программа обеспечена финансированием. Если в прошлом году на эти цели мы выделили 170 млрд рублей, то в этом уже 440 млрд рублей", - заявил Путин на совещании с членами правительства в режиме ВКС во вторник.

"Это очень серьезные деньги и расписано куда и на какие направления этой большой темы средства должны быть направлены", - отметил он.

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