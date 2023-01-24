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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

МВД РФ зафиксировало рост числа преступлений, совершенных иностранцами

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Число преступлений, совершенных иностранцами в РФ, в 2022 году увеличилось на 10,3%, заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.

"По итогам 12 месяцев 2022 года иностранцами совершено 40,2 тысяч преступлений. Это плюс 10,3 (процента - ИФ) по отношению к периоду прошлого года аналогичному", - сказал Зубов на заседании Госдумы во вторник.

Вместе с тем, в общем количестве преступлений - это всего 3,9%, добавил он

МВД РФ
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