МВД РФ зафиксировало рост числа преступлений, совершенных иностранцами

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Число преступлений, совершенных иностранцами в РФ, в 2022 году увеличилось на 10,3%, заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.

"По итогам 12 месяцев 2022 года иностранцами совершено 40,2 тысяч преступлений. Это плюс 10,3 (процента - ИФ) по отношению к периоду прошлого года аналогичному", - сказал Зубов на заседании Госдумы во вторник.

Вместе с тем, в общем количестве преступлений - это всего 3,9%, добавил он