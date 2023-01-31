Число экстремистских преступлений в России в 2022 году выросло почти на 50%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - МВД РФ в 2022 году зарегистрировало более 1,5 тыс. преступлений экстремистской направленности и более 2,2 тыс. преступлений террористического характера, сообщили в пресс-центре министерства во вторник.

"В январе - декабре 2022 года зарегистрировано 2233 преступления террористического характера (+4,5%) и 1566 преступлений экстремистской направленности (+48,2%)", - говорится в опубликованных данных о состоянии преступности за прошлый год на сайте МВД.

По данным ведомства, из общего числа зарегистрированных преступлений террористического характера 851 преступление совершено в текущем году.

В министерстве также сообщили, что общий ущерб от преступлений в минувшем году снизился на 10,3% и составил 748,3 млрд рублей. При этом, отметили в МВД, почти две трети ущерба (62,1%) приходится на преступления в городах и поселках городского типа.

Согласно статистике, по сравнению с данными 2021 года на 5,3% сократилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами.

"Всего выявлено 111,4 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 5,7%. Материальный ущерб от указанных преступлений составил 339,1 млрд руб.", - отметили в МВД.

Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с январем - декабрем 2021 года уменьшилось на 5,5% и составило 22,2 тыс., а число выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств возросло на 8,3% (844 преступления).

Между тем, в 2022 году с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств было совершено 6,2 тыс. преступлений (+32,4%).

Что касается экологических преступлений, то в прошлом году их количество снизилось на 6% и составило 19,1 тыс.

В ушедшем году МВД зафиксировали рост на 21,4% числа преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами - их количество достигло 26 тысяч.

При этом иностранцы и лица без гражданства совершили 40,2 тыс. преступлений в 2022 году, что на 10,3% больше, чем за 2021 год. В отношении указанных категорий граждан преступления тоже совершались чаще - зафиксирован рост на 0,8% (16,1 тыс. преступлений).

Количество киберпреступлений в 2022 году превысило отметку в 522,1 тыс. - рост на 0,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Почти три четверти подобных преступлений совершается с использованием интернета (381,1 тыс.; +8,4%), более трети (40,8%) - средств мобильной связи (213 тыс.; -2,1%).