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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Минтранс ждет роста пассажиропотока авиакомпаний в 2023 году на 6%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Минтрансе ожидают роста пассажиропотока авиакомпаний на 6% в 2023 году.

"В 2023 году мы планируем перевезти более 101 млн пассажиров. Соответствующие планы доведены до авиакомпаний. Отмечу, что итоговый объем перевозок может быть несколько скорректирован с учетом продления режима закрытия 11 аэропортов юга России", - заявил глава ведомства Виталий Савельев на совещании по развитию внутреннего туризма у президента Владимира Путина.

В 2022 году, по его словам, пассажиропоток авиакомпаний превысил 95 млн человек. Таким образом, в этом году Минтранс ожидает роста показателя на 6%.

За 2021 год авиакомпании перевезли 111 млн человек.

Минтранс Виталий Савельев
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