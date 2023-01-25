В Кремле назвали требующей проработки инициативу о льготах для семей контрактников ЧВК

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что инициатива по введению льгот для семей контрактников частных военных компаний (ЧВК) является новой и требует тщательной проработки со всеми ведомствами.

"Нет, это новая инициатива. Безусловно, ее предстоит проработать со всеми ведомствами", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли с президентом РФ эта инициатива.

"Единая Россия" предлагает распространить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников ЧВК, соответствующая инициатива обсуждалась рабочей группой по вопросам СВО.

"Подобная инициатива нуждается в очень серьезной, многосторонней проработке", - отметил Песков.

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