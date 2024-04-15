Семьям мобилизованных разрешили не платить за них за воду и газ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Семьям мобилизованных граждан, в домах которых не установлены индивидуальные счетчики, не придется оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников, сообщает сайт правительства.

"Семьи мобилизованных граждан, проживающие в квартирах, где по тем или иным причинам невозможно использовать индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.

Сейчас если в жилище нет индивидуальных счетчиков или они неисправны, оплата коммунальных услуг рассчитывается по установленным нормативам, исходя из количества проживающих в квартире граждан. "Мобилизованные также входили в это число, хотя в силу своего фактического отсутствия не пользовались системами водо- и газоснабжения. Теперь это будет учитываться в платёжной квитанции", - говорится в сообщении.

Чтобы получить эту льготу, родственники мобилизованного должны представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации. "Решение позволит снизить финансовую нагрузку на отдельные семьи мобилизованных граждан в период прохождения ими военной службы", - отметили в правительстве.