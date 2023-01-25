Суды в 2022 г. на четверть увеличили взыскание убытков с арбитражных управляющих в РФ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Суды в 2022 году взыскали с арбитражных управляющих 1,4 млрд рублей убытков, сообщила партнер правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Юлия Трофимова на тематическом вебинаре со ссылкой на данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru) и картотеки арбитражных дел.

Вебинар был организован учебным центром группы "Интерфакс" совместно с "Федресурсом" и правовым бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры", где Трофимова возглавляет практику "Реструктуризация и банкротство".

Сумма взысканий оказалась почти на 26% выше, чем в 2021 году (1,12 млрд рублей), но на 37,5% меньше показателя 2020 года, когда был зафиксирован рекордный уровень в 2,25 млрд рублей, следует из статистики. Но тогда этот рекорд был поставлен из-за взыскания с управляющего в деле о банкротстве "Амурметалл" максимальной суммы убытков в РФ за историю наблюдений с 2017 года - 1,8 млрд рублей. Суд установил, что управляющий направлял поступающие деньги не в пользу залогового кредитора (в залоге были права требования выручки по экспортным контрактам), а на погашение иных текущих обязательств, рассказала Трофимова.

Средняя сумма взыскания составила в прошлом году 11,81 млн рублей, а в 2021-м - 9,09 млн рублей.

Всего за последние шесть лет (2017-2022 годы) зафиксировано 566 случаев взыскания убытков с арбитражных управляющих - эти данные есть в презентации Трофимовой. Чаще всего - в 113 случаях - это происходило по причине незаконного или необоснованного привлечения специалистов, в частности из-за передачи им функций, которые законом возложены на управляющего. В прошлом году по этой причине суды взыскали с арбитражных управляющих 66,89 млн рублей, годом ранее - 32,37 млн рублей, а всего за последние пять лет - 207,7 млн рублей.

Почти в полтора раза реже - в 75 случаях - суды требовали от управляющего компенсации убытков от бездействия или несвоевременного оспаривания сделок. При этом сумма взысканий по таким спорам значительно выше, чем по упомянутому ранее основанию: 498,99 млн рублей в 2022 году, 369,83 млн рублей в 2021-м, а всего за пять лет - 1,47 млрд рублей.

Реже встречаются случаи взыскания убытков из-за утраты имущества, неправильного распределения средств для залоговых кредиторов, неосмотрительности при выборе контрагентов (хранителя имущества должника, банка для ведения основного счета должника...) и другие.