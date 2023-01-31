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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Путин поручил правительству до 1 июля утвердить федеральный проект по робототехнике

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники до 1 июля 2023 года.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля во вторник.

Отмечается, что в федеральном проекте должны быть определены правовые, налоговые и другие условия, касающиеся развития производства и внедрения промышленных роботов, меры господдержки развития производства и внедрения роботов, включая финансирование научно-исследовательских работ.

Также кабинету министров поручено установить целевые параметры развития промышленных роботов, "в том числе с учетом обеспечения ежегодного сокращения отставания количества таких роботов на 10 тысzx производственных рабочих в стране от среднемирового уровня".

Как сообщалось, в конце ноября на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (Artificial Intelligence Journey) Путин поручил правительству РФ разработать федеральный проект по развитию робототехники. Тогда глава государства отметил, что Россия серьезно отстает от некоторых стран в сфере внедрения промышленных роботов.

Владимир Путин
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