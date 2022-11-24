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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Путин поручил кабмину РФ разработать федеральный проект по развитию робототехники

Путин поручил кабмину РФ разработать федеральный проект по развитию робототехники
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники.

В ходе своего выступления на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (Artificial Intelligence Journey) в четверг глава государства отметил, что Россия пока серьезно отстает от некоторых стран в сфере внедрения промышленных роботов.

"Прошу правительство разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники. Определить правовой, налоговый, регуляторные режимы, необходимые меры государственной поддержки, а также механизм финансирования разработок", - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что нужно укреплять взаимодействие науки и бизнеса в сфере сквозных технологий и выработать необходимые решения.

"В этой связи прошу наши крупнейшие компании, "Росатом" и РЖД вместе с ведущими исследовательскими университетами при поддержке "Сбера" организовать и уже в следующем году провести конференцию по новым технологиям вычислений и передачи данных. А министерству промышленности совместно с индустриальными партнерами - конференцию по новым промышленным технологиям. Постараюсь тоже найти время и принять в этом участие", - отметил Путин.

Он добавил, что на новые мероприятия необходимо пригласить коллег из других стран, "тех, которые этого хотят".

Владимир Путин
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