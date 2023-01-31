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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Пятерых человек обнаружили мертвыми в частном доме в Свердловской области

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в частном доме в поселке Дружинино Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР в среду.

"В частном жилом доме по улице Крупской в поселке Дружинино обнаружены тела пятерых человек без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых в свою очередь сообщил журналистам, что, по одной из версий, люди могли погибнуть от отравления угарным газом.

"Возможно, из-за нарушения правил противопожарной безопасности при обращении с печным оборудованием, при этом следов пожара не было", - добавил Горелых.

По его данным, об обнаружении тел в доме брата во вторник вечером сообщила в полицию местная жительница. Среди погибших - трое мужчин и две женщины.

Свердловская область СКР
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