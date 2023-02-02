Минобороны РФ публикует архивные документы к 80-летию разгрома вермахта под Сталинградом

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило о публикации архивных документов к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Материалы из фондов Центрального архива Минобороны РФ опубликованы в новом мультимедийном проекте "Сталинград: великая победа Великой войны", сообщило министерство в четверг.

"В нем опубликованы архивные документы военных лет из фондов Центрального архива Минобороны России, которые посвящены ключевым этапам Сталинградской битвы - от формирования Сталинградского фронта и первых драматических страниц обороны города до наступательных освободительных операций Красной Армии", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В разделе представлены фотокопии решения ставки верховного главнокомандования (СВГК), распоряжения наркома обороны Иосифа Сталина, в том числе написанные им собственноручно, боевые донесения с фронта, описания подвигов воинов-сталинградцев, трофейные немецкие оперативные карты и оценки хода битвы за Сталинград немецкого командования", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, значительная часть представленных архивных документов посвящена переписке Сталина с представителями СВГК, Государственного комитета обороны и командования войсками Сталинградского фронта.

"2 февраля 1943 года благодаря скоординированным оборонительным и наступательным операциям советские войска полностью разгромили группировку противника под Сталинградом. Эта победа стала началом коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. В ходе Сталинградской битвы Красная Армия уничтожила около четверти всех сил гитлеровской коалиции, действующих на советско-германском фронте", - заявили в Минобороны РФ.

"Общие потери противника составили более 1,5 млн человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Стратегическая инициатива перешла в руки советского командования, были созданы условия для развертывания общего наступления Красной Армии и массового изгнания фашистских захватчиков с территории СССР", - говорится в сообщении.

"Публикация документов из фондов Центрального архива Минобороны России о разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом направлена на охрану и защиту исторической правды, на прославление подвигов советских воинов, на противодействие фальсификациям истории", - заявили в Минобороны РФ.