Минобрнауки РФ утвердило концепцию преподавания обновленного курса истории в вузах

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования РФ утвердило концепцию преподавания истории в вузах, которая охватывает период до 2022 года, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

"Я предложил бы утвердить сложившуюся концепцию", - сообщил Фальков на заседании экспертного совета по развитию исторического образования.

В свою очередь, директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщил, что не менее 80% преподавания истории в вузах будет отводиться на контактную работу со студентами. "Контактной работой может считаться любая работа, которую не выполняет студент самостоятельно", - пояснил Нарышкин.

Со своей стороны, замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский сообщил, что методические рекомендации для вузов по концепции преподавания истории для студентов неисторических специальностей будут готовы в ближайшее время. "Мы с коллегами в кратчайшие сроки подготовим методические рекомендации для высших учебных заведений, для наших университетов по подходам к реализации концепции", - сказал Могилевский.

Концепция предполагает обновленный курс истории, который охватывает период с появления первых людей на территории России вплоть до 2022 года, в том числе в курс будет входить отраслевая история, региональная и всемирная, следует из материалов заседания

В октябре 2022 года Минобрнауки РФ сообщало, что с 1 сентября 2023 года изучение истории в вузах РФ станет обязательным, на этот предмет должно отводиться не менее 144 часов.