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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

С 1 февраля операторов связи могут штрафовать за плохой интернет на дачах

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - С 1 февраля 2023 года начали действовать изменения в Кодексе об административных правоотношениях России, согласно которым к ответственности за отсутствие устойчивого интернет-соединения будут привлекать операторов связи. Об этом сообщил журналистам депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

"Ответственность предусмотрена в части неисправности технологического оборудования, и она может распространяться на операторов связи, собственников или других владельцев технологической сети, которые не смогли обеспечить устойчивую работу связи", - сказал Чаплин.

Депутат отметил, что за несоблюдение новых правил наказанием для должностных лиц станет штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

"Здесь важно понимать для нас, как для клиентов связи, что в новых правилах речь идет не об устойчивости интернета, а о требованиях к инфраструктуре операторов.

А Роскомнадзор, как регулятор, будет в порядке своих проверок определять, соблюдаются ли нормы закона", - отметил Чаплин.

По его мнению, "для владельцев садовых участков это только в плюс; часто люди платят за интернет на даче, который даже не позволяет им использовать мессенджеры и операторы должны нести полную ответственность".

Соответствующие поправки в КоАП РФ, которые предусматривают штрафные санкции для провайдеров за неустойчивый сигнал, были приняты еще в 2020 году в рамках пакета законов о суверенном интернете. Фиксация наказания за перебои со связью была отложена на начало 2023 года.

Госдума Никита Чаплин
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