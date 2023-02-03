Думе предложили обязать системно значимые банки открывать социальные вклады для бедных

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Законодатели хотят обязать системно значимые банки с 1 июля 2024 года открывать вклады и счета для малообеспеченного населения, остальные кредитные организации смогут предлагать такие продукты не позднее 1 июля 2025 года, следует из законопроекта, с которым ознакомился "Интерфакс".

Банк России в конце 2021 года предложил ввести вклад для людей с низкими доходами, предполагающий гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке.

Согласно подготовленным поправкам, социальные вклады и счета будут открываться в банках, имеющих право на привлечение средств физлиц во вклады, открытие и ведение банковских счетов физлиц, а также участвующих в системе страхования вкладов.

Открывать такие социальные вклады и счета смогут физлица - получатели мер социальной поддержки, сведения о которых содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Социальные банковские продукты будут предоставляться на срок не более года и могут быть пролонгированы на такой же срок при условии, что клиент остается получателем мер социальной поддержки.

Максимальный размер средств на вкладе не сможет превышать 100 тысяч рублей, при этом вносить на депозиты можно будет только средства в рублях. Доходность по такому вкладу должна быть не ниже уровня ключевой ставки плюс 1 процентный пункт.

Законопроект запрещает взимать комиссию за открытие и обслуживание социальных вкладов и счетов, а также за совершение операций по социальному счету в размере не более 15 тысяч рублей в течение календарного месяца. Гражданин не вправе иметь более одного социального счета или вклада.

Датой вступления в силу закона указано 1 июля 2024 года, системно значимые банк будут обязаны обеспечить открытие социальных счетов и вкладов с этой даты, остальные кредитные организации - не позднее 1 июля 2025 года.