Причиной задымления в шахте "Воркутаугля" названа поломка мотора

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - По предварительной версии, задымление в камере пункта регулирующей аппаратуры (ПРА) на шахте "Воркутинская" произошло из-за сломанного мотора, сообщил в Telegram глава Республики Коми Владимир Уйба.

"По предварительной информации, источник задымления был в том, что на конвейере поменяли мотор. Похоже, этот мотор вышел из строя и стал источником задымления", - сказал он.

В середине дня 3 февраля из-за задымления были эвакуированы 113 человек из шахты "Воркутинская" и 106 человек из шахты "Заполярная". Никто не пострадал. На место прибыли сотрудники отделения военизированной горноспасательной части МЧС, участок шахты был обесточен.

"Воркутауголь" ранее входил в состав "Северстали", однако весной 2022 года "Северсталь" продала его компании ООО "Русская энергия" за 15 млрд рублей.