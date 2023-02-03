Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Причиной задымления в шахте "Воркутаугля" названа поломка мотора

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - По предварительной версии, задымление в камере пункта регулирующей аппаратуры (ПРА) на шахте "Воркутинская" произошло из-за сломанного мотора, сообщил в Telegram глава Республики Коми Владимир Уйба.

"По предварительной информации, источник задымления был в том, что на конвейере поменяли мотор. Похоже, этот мотор вышел из строя и стал источником задымления", - сказал он.

В середине дня 3 февраля из-за задымления были эвакуированы 113 человек из шахты "Воркутинская" и 106 человек из шахты "Заполярная". Никто не пострадал. На место прибыли сотрудники отделения военизированной горноспасательной части МЧС, участок шахты был обесточен.

"Воркутауголь" ранее входил в состав "Северстали", однако весной 2022 года "Северсталь" продала его компании ООО "Русская энергия" за 15 млрд рублей.

Воркутауголь Воркутинская Заполярная Коми Владимир Уйба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Студенты неисторических специальностей будут изучать СВО и ее последствия

Патрушев оценил дефицит кадров в российском авиапроме более чем в 14 тыс. человек

РФ хочет синхронизировать планы ж/д- и транспортного строительства с восточными странами

РФ хочет синхронизировать планы ж/д- и транспортного строительства с восточными странами

Акции "Газпрома" перешли к росту на новости о предложении Минфина по налогам для компании

Финская Aii Corp вышла из числа совладельцев IT-группы "Цифра"

Туристы активно бронируют горные курорты Сочи на 23 февраля, несмотря на дефицит снега

Туристы активно бронируют горные курорты Сочи на 23 февраля, несмотря на дефицит снега

IT-специалисты до 6 февраля должны подать заявления на отсрочку от весеннего призыва

IT-специалисты до 6 февраля должны подать заявления на отсрочку от весеннего призыва

ФАС помогла "Кругу добра" сэкономить 11 млрд рублей

В Кремле заявили, что СВО продолжается, потому что Донбасс пока не защищен до конца

Пандемия коронавируса

В РФ третий день подряд выявляют максимальное число заболевших COVID за сутки с октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });