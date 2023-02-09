Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Главу МАГАТЭ ждут в Москве в четверг

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву 9-10 февраля, российская сторона рассчитывает на углубленный диалог, в том числе, по теме обеспечения безопасности Запорожской АЭС, сообщил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Гендиректор МАГАТЭ действительно сегодня и завтра будет в Москве. Мы рассчитываем на углубленный проговор с ним не только тематики создания зоны защиты вокруг ЗАЭС, находящейся в российской юрисдикции и являющейся объектом, безопасности которого обеспечивает российская сторона, но и другим аспектам работы с агентством. Разговор предстоит очень заинтересованный", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

В РоссииПесков заявил, что Путин не планирует встречаться с главой МАГАТЭ в МосквеЧитать подробнее

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Москве ожидают визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на этой неделе для субстантивных переговоров, однако встреча с ним Владимира Путина не запланирована.

"Встреча Гросси и Путина на этой неделе не планируется. Гросси ждут в России его коллеги из "Росатома", из министерства иностранных дел. При необходимости смогут привлекаться и другие министерств и ведомства. Поэтому в России действительно ожидают субстантивные переговоры", - сказал Песков журналистам 6 февраля.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума приняла закон о резервировании времени пересечения границы для грузового транспорта

Дело журналиста Ивана Сафронова

Иван Сафронов уволен с должности советника главы "Роскосмоса"

Иван Сафронов уволен с должности советника главы "Роскосмоса"

Кремль усмотрел в обращении Байдена к конгрессу сохранение враждебности США к РФ

Кремль усмотрел в обращении Байдена к конгрессу сохранение враждебности США к РФ

Кремль призвал расследовать подрыв "Северных потоков" в связи со статьей журналиста из США

Кремль призвал расследовать подрыв "Северных потоков" в связи со статьей журналиста из США

В Петербурге треть гостиничных номеров вышла из-под управления иностранцев

Пять человек стали жертвами взрыва газа и обрушения дома в Новосибирске

До четырех человек выросло число погибших при взрыве газа в новосибирской пятиэтажке

До четырех человек выросло число погибших при взрыве газа в новосибирской пятиэтажке
Пандемия коронавируса

Более 12,3 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Военная операция на Украине

Пригожин сообщил о завершении набора заключенных в группу "Вагнер"

До трех увеличилось число жертв взрыва газа в новосибирской пятиэтажке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });