Главу МАГАТЭ ждут в Москве в четверг

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву 9-10 февраля, российская сторона рассчитывает на углубленный диалог, в том числе, по теме обеспечения безопасности Запорожской АЭС, сообщил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Гендиректор МАГАТЭ действительно сегодня и завтра будет в Москве. Мы рассчитываем на углубленный проговор с ним не только тематики создания зоны защиты вокруг ЗАЭС, находящейся в российской юрисдикции и являющейся объектом, безопасности которого обеспечивает российская сторона, но и другим аспектам работы с агентством. Разговор предстоит очень заинтересованный", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Москве ожидают визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на этой неделе для субстантивных переговоров, однако встреча с ним Владимира Путина не запланирована.

"Встреча Гросси и Путина на этой неделе не планируется. Гросси ждут в России его коллеги из "Росатома", из министерства иностранных дел. При необходимости смогут привлекаться и другие министерств и ведомства. Поэтому в России действительно ожидают субстантивные переговоры", - сказал Песков журналистам 6 февраля.