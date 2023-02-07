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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

В Боголюбском монастыре провели эвакуацию из-за пожара

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Боголюбском монастыре из-за пожара провели эвакуацию полусотни человек, никто не пострадал, сообщили в управлении МЧС по Владимирской области.

Сигнал о пожаре в монастырском храме поступил спасателям в 9:23 7 февраля. На месте пожарные увидели сильное задымление, пожар случился в подвале храма. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться по всему зданию и потушили возгорание на площади 5 кв. м.

Сгорело имущество в подвале.

Дознаватель МЧС выясняет причину пожара.

МЧС Боголюбово Владимирская область Боголюбский монастырь
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