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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Аэропорт Сочи в 2024 году начнет строительство нового терминала

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - "Международный аэропорт Сочи" (входит в группу "Аэродинамика") в 2024 году планирует приступить к строительству нового пассажирского терминала. Об этом сообщил управляющий директор аэропорта Алексей Комаров во вторник в ходе выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS в Москве.

"В 2024 году планируем выйти в Главгосэкспертизу и начать строительство", - сказал Комаров. Он добавил, что после реализации проекта пропускная способность аэропорта вырастет в 1,5 раза – до 4,5 тыс. пассажиров в час, далее – до 5,5 тыс. В год аэропорт будет обслуживать около 20 млн пассажиров.

Площадь аэровокзального комплекса составит 40 тыс. кв. метров. Проектом предусмотрено строительство перехода между существующим комплексом, развитие служебно-технической территории.

Вместе с тем аэропорт рассчитывает на господдержку для строительства аэродромных объектов. С такой просьбой Комаров обратился на выставке к замминистра транспорта РФ Игорю Чалику.

"Мы рассчитываем на помощь министерства транспорта и правительства РФ в реализации наших планов в части, касающейся расширения перронов для увеличения количества мест стоянок и повышения пропускной способности аэропорта", - отметил Комаров.

Как сообщалось, новый пассажирский терминал аэропорта Сочи может открыться к 2026 году. Общие инвестиции в инфраструктурные проекты аэропорта планируются в размере более 20 млрд рублей, в том числе 15 млрд рублей будет вложено в терминал и привокзальную площадь.

До этого сочинский аэропорт был модернизирован в 2007-2013 годы, к Олимпиаде-2014. Инвестиции составили около 14 млрд рублей.

По итогам 2022 года пассажиропоток Сочи составил 13 млн человек, став рекордным за всю историю его работы. К уровню 2021 года показатель вырос на 17%.

Сочи
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