Кабмин РФ расширил возможности получения жилищного сертификата молодыми учеными

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило возможности получения жилищного сертификата молодыми учеными, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин в беседе с представителями научного сообщества.

Премьер отметил, что прежде получить этот сертификат могли научные работники, подведомственные министерству науки и образования.

"Сегодня мы расширяем возможность его получения на молодых ученых и вузов, академических вузов - не важно, под чьим они руководством находятся. Это в том числе и медицинские вузы, это и сельхозвузы, это и культурные все, в том числе педагогические университеты", - сообщил премьер.