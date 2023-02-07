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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Кабмин РФ расширил возможности получения жилищного сертификата молодыми учеными

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило возможности получения жилищного сертификата молодыми учеными, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин в беседе с представителями научного сообщества.

Премьер отметил, что прежде получить этот сертификат могли научные работники, подведомственные министерству науки и образования.

"Сегодня мы расширяем возможность его получения на молодых ученых и вузов, академических вузов - не важно, под чьим они руководством находятся. Это в том числе и медицинские вузы, это и сельхозвузы, это и культурные все, в том числе педагогические университеты", - сообщил премьер.

правительство Михаил Мишустин
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