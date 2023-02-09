Мишустин пообещал регионам 14 млрд рублей на проекты по развитию туризма

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Правительство в 2023 году выделит регионам около 14 млрд рублей на реализацию многих проектов, связанных с развитием туризма, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"В регионах разрабатываются программы по проектированию туристических пространств в центрах городов. На их реализацию правительство в текущем году предоставит 24 российским субъектам сумму более 6 млрд рублей. Средства эти помогут создать единое архитектурно-культурное пространство в популярных туристических местах и, что важно, объединить достопримечательности, провести благоустройство, внедрить там продуманную, удобную, комфортную для людей навигацию", - отметил он и добавил, что это важно и для туристов, и для местных жителей.

Регионам уже выделено более 5 млрд рублей на грантовую поддержку бизнесу, который работает в этой сфере. Из них более 3 млрд будет направлено на реализацию общественных инициатив, в том числе по обустройству национальных маршрутов и зон отдыха.

"В последнее время набирает популярность такой вид размещения, как кемпинги и автокэмпинги. На проекты по их возведению предусмотрено 700 млн рублей. И еще 1,5 млрд рублей предназначены для компаний, которые занимаются обновлением инфраструктуры для путешествий. Эти средства пойдут в основном на приобретение туристического оборудования, создание круглогодичных бассейнов, разработку путеводителей, а также обеспечение безбарьерной среды", - продолжил премьер.

Правительство также поддержит организацию в 36 регионах мероприятий, которые привлекают путешественников, на эти цели будет выделено более 630 млн рублей.

"Нужно, чтобы было как можно больше информации о таких событиях, это поможет людям подобрать наиболее удобные варианты путешествий и повысит популярность внутреннего туризма. Стимулировать спрос надо не только летом, но и в межсезонье", - подчеркнул Мишустин.

Эти решения, по его словам, помогут развивать туристическую отрасль, создавать новые рабочие места в регионах, повысят популярность внутреннего туризма.