Восстановлено водоснабжение трех районов Астрахани после массового отключения
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Левобережная часть Астрахани вновь обеспечивается водой после масштабного отключения 11 февраля из-за приостановки работы очистных сооружений водозабора, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.
Там подчеркнули, что система работает штатно.
Накануне водоснабжение половины Астрахани временно приостановлено из-за аварийного отключения электроэнергии.
На левом берегу Волги расположены три из четырех городских района - Кировский, Ленинский, Советский.