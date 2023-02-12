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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Спасатели эвакуировали застрявших на канатке в Домбае 36 туристов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Операцию по эвакуации туристов, застрявших на канатной дороге, провели спасатели Карачаево-Черкесии в курортном поселке Домбай в воскресенье, сообщает ГУ МЧС России по КЧР.

Сообщение о том, что в Домбае на пятой очереди канатно-кресельной дороги остановилась линия, поступило в 13:00 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях. По данным ведомства, во время остановки на канатной дороге открытого типа находились 36 человек.

Прибывшие на место спасатели с помощью специального снаряжения спустили всех туристов. Никто из них не пострадал.

К спасению отдыхающих привлекалась бригада Карачаево-Черкесской аварийно-спасательной службы, сотрудники Домбайского поисково-спасательного подразделения КЧ ПСО МЧС России, а также группа Карачаевского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Карачаево-Черкесия КЧР Домбай МЧС РФ
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