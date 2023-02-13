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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

СК возбудил дело о причинении сотрудниками "Башспирта" ущерба на 400 млн рублей

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения должностными лицами АО "Башспирт" более 400 млн рублей ущерба. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии в понедельник.

По данным ведомства, в период с 2019 по 2020 год должностные лица компании, нарушив конкурсные процедуры и требования федерального закона, заключили с единственным поставщиком более 4 тыс. договоров на закупку товаров, оказание услуг по завышенным ценам.

Кроме того, в 2019 году компания без проведения конкурса заключила с индивидуальным предпринимателем договор 10-летней аренды 3-этажного здания – памятника культуры "Дом Бушмариных" общей стоимостью 177 млн рублей. После смены собственника помещения "Башспирт" заключил с новым владельцем допсоглашение, согласившись с повышением арендной платы до 203 млн рублей. При этом само здание было приобретено по цене менее 21 млн рублей, говорится в сообщении.

После заключения договора аренды через дочернюю организацию АО "Башспирт" была закуплена мебель, а также сделан ремонт в здании на общую сумму почти 50 млн рублей. При этом стоимость работ и товаров была выше рыночной, а контрагентами выступали подконтрольные АО лица и организации, отметили в пресс-службе.

Также следствием установлено, что "по указанию и с одобрения должностных лиц АО "Башспирт" были отчуждены объекты недвижимости, принадлежащие дочерней организации ООО ТД "Башспирт", расположенные по всей республике, по заниженной цене - общей стоимостью более 132 млн рублей".

По данным следствия, рыночная стоимость объектов превышает 200 млн рублей. Их приобрели знакомые, родственники и друзья должностных лиц АО "Башспирт", бывших сотрудников и членов совета директоров ООО ТД "Башспирт". В последующем между новыми собственниками и ТД "Башспирт" были заключены договоры аренды этих объектов на 10 лет "с явно завышенными арендными платежами", говорится в сообщении.

"В результате умышленных преступных действий должностных лиц АО "Башспирт" единственному акционеру, которым является республика Башкортостан, причинен ущерб на общую сумму свыше 400 млн рублей", - сообщается в пресс-релизе.

Преступление квалифицировано по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата).

Преступные факты выявлены в ходе совместной работы следователей СКР совместно с оперативниками ФСБ.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению данных преступлений.

В "Башспирте" ситуацию пока не прокомментировали.

"Башспирт" объединяет пять ликероводочных заводов в Уфе, Булгаково, Стерлитамаке, Белебее и Бирске, а также завод по производству спирта в Стерлитамаке. Торговая сеть включает 200 магазинов. В настоящее время "Башспирт" проводит ребрендинг торговых точек: новый бренд получил название "Тантана" (в переводе с башкирского языка "торжество").

Башкирия Башспирт СКР
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