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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Чиновники не ждут ухудшения медизделий после ремонта с неоригинальными запчастями

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Принятие приказа Росздравнадзора, который разрешит с 1 сентября 2023 года больницам и поликлиникам ремонтировать медицинское оборудование с помощью неоригинальных запчастей, не окажет влияния на безопасность медизделий и качество медицинской помощи, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Принятие проекта не окажет влияния на безопасность медицинских изделий и качество оказываемой с их применением медицинской помощи, поскольку безопасность совместного использования альтернативных комплектующих или принадлежностей медицинского изделия будет подтверждаться испытаниями на базе ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт медицинской техники" Росздравнадзора", - говорится в сообщении.

Подготовленный ведомством проект приказа должен упростить обращение в России комплектующих к зарубежному медицинскому оборудованию, а это позволит избежать рисков дефицита и будет способствовать развитию производства в России комплектующих и принадлежностей для такого оборудования.

О проекте такого приказа Росздравнадзора 13 февраля сообщил "Коммерсантъ". По его информации, в Росздравнадзоре пасаются введения западных санкций против российской отрасли здравоохранения - одной из последних, пока не затронутых ограничениями.

Росздравнадзор
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