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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Россельхознадзор обнаружил поступившую через Белоруссию рыбу неизвестного происхождения

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор сообщил, что выявил нелегальную схему поставок замороженной рыбной продукции лососевых пород неизвестного происхождения.

Рыбу ввезли в Россию в январе под видом продукции Фарерских островов через Белоруссию.

"Однако Государственная служба по продовольствию и ветеринарии Фарерских островов не подтвердила факты оформления документов, сопровождающих данную партию рыбопродукции", - выяснил Россельхонадзор.

Ведомство уведомило Минск и ЕЭК об этих поставках.

"Служба также адресовала белорусским коллегам просьбу прекратить оформление в адреса российских получателей ветеринарных сертификатов на рыбопродукцию, поступающей на территорию республики с предприятий третьих стран, участвующих в нелегальных схемах поставок рыбной продукции", - добавили в пресс-службе.

Россельхознадзор Белоруссия Фарерские острова
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