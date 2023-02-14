Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В самых населенных районах азиатской части России будет на 7 градусов холоднее нормы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Температура ниже нормы на 7-11 градусов прогнозируется в ряде регионов страны - в Северо-Кавказском федеральном округе, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Хакасии и на Чукотке, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Опасным явлением зимой является ситуация, когда температура ниже нормы на 7 градусов. При этом, в каждом регионе есть свои нормы. Самое значительное отклонение от нормы в европейской части России прогнозируется в Северо-Кавказском федеральном округе, особенно в Карачаево-Черкесии. Там температура на 7-9 градусов ниже нормы, это очень значительно. Минимальное значение температуры - от 14 до 17 мороза", - сказал он.

В азиатской части страны отклонение температуры от нормы прогнозируется в самых густонаселенных районах - Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Хакасии.

"С 16 по 17 февраля - а в Хакасии с 15 по 17 февраля - температура будет ниже нормы на 7 градусов. И минимальные значения составят 27-29 градусов мороза", - сказал Вильфанд.

Также холоднее нормы будет на Чукотке, которая, как отметил метеоролог, "и так славится своими морозами". Там температура будет на 7-11 градусов ниже нормы: до -46 градусов.

Говоря о европейской части России, эксперт отметил, что погода с сильным ветром, снегом и дождем сохраняется в регионах юга.

"Очень сложная погода на юге европейской части России (...) В Калмыкии - ветер до 28 м/с. В Ростовской области - сильные осадки, снег, мокрый снег, дождь. В южных и восточных районах Ростовской области - ветер до 24 м/с. В Крыму и сегодня, и завтра очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метель и ветер до 25 м/с", - сказал Вильфанд.

В горах Краснодарского края будет лавиноопасно. Из-за того, что ночные температуры отрицательные (от минус 5 до минус 4), а дневные - положительные (от плюс 2 до плюс 5), 14 и 15 февраля в регионе будут все виды осадков: снег, временами сильный, мокрый снег, дождь. Кроме того, на Черноморском побережье прогнозируется ветер до 24 м/с.

"Снега много, и в горах очень много снега, в Красной поляне много снега, но нет возможности получать удовольствия от горнолыжного спорта, от горнолыжного отдыха, потому что, во-первых, лавиноопасно, во-вторых - погода очень сложная с порывистым ветром", - отметил Вильфанд.

Такая же ситуация прогнозируется и в Северно-Кавказском федеральном округе.

Роман Вильфанд Гидрометцентр СКФО Сибирь Чукотка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-президент Международной федерации хоккея будет выращивать яблоки на Кубани

Путин предложил запретить судам продлевать арест фигурантам "экономических" дел

Путин призвал обеспечить защиту прав граждан в условиях выхода РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ

Обрабатывающее штамповки СП Boeing и ВСМПО приостановило деятельность

Кредитным учреждениям в новых регионах ЦБ запретил наращивать остатки на счетах

Каждый четвертый россиянин считает день святого Валентина праздником

Каждый четвертый россиянин считает день святого Валентина праздником

Минтруд предложил использовать маткапитал на реконструкцию домов "на две семьи"

Магадан получит топливо по Транссибу в приоритетном порядке после осеннего дефицита

В Новосибирске пятиэтажку признают не подлежащей восстановлению после взрыва газа

В Новосибирске пятиэтажку признают не подлежащей восстановлению после взрыва газа

Пожарные локализовали крупное возгорание на севере Москвы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });