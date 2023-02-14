В самых населенных районах азиатской части России будет на 7 градусов холоднее нормы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Температура ниже нормы на 7-11 градусов прогнозируется в ряде регионов страны - в Северо-Кавказском федеральном округе, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Хакасии и на Чукотке, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Опасным явлением зимой является ситуация, когда температура ниже нормы на 7 градусов. При этом, в каждом регионе есть свои нормы. Самое значительное отклонение от нормы в европейской части России прогнозируется в Северо-Кавказском федеральном округе, особенно в Карачаево-Черкесии. Там температура на 7-9 градусов ниже нормы, это очень значительно. Минимальное значение температуры - от 14 до 17 мороза", - сказал он.

В азиатской части страны отклонение температуры от нормы прогнозируется в самых густонаселенных районах - Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Хакасии.

"С 16 по 17 февраля - а в Хакасии с 15 по 17 февраля - температура будет ниже нормы на 7 градусов. И минимальные значения составят 27-29 градусов мороза", - сказал Вильфанд.

Также холоднее нормы будет на Чукотке, которая, как отметил метеоролог, "и так славится своими морозами". Там температура будет на 7-11 градусов ниже нормы: до -46 градусов.

Говоря о европейской части России, эксперт отметил, что погода с сильным ветром, снегом и дождем сохраняется в регионах юга.

"Очень сложная погода на юге европейской части России (...) В Калмыкии - ветер до 28 м/с. В Ростовской области - сильные осадки, снег, мокрый снег, дождь. В южных и восточных районах Ростовской области - ветер до 24 м/с. В Крыму и сегодня, и завтра очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метель и ветер до 25 м/с", - сказал Вильфанд.

В горах Краснодарского края будет лавиноопасно. Из-за того, что ночные температуры отрицательные (от минус 5 до минус 4), а дневные - положительные (от плюс 2 до плюс 5), 14 и 15 февраля в регионе будут все виды осадков: снег, временами сильный, мокрый снег, дождь. Кроме того, на Черноморском побережье прогнозируется ветер до 24 м/с.

"Снега много, и в горах очень много снега, в Красной поляне много снега, но нет возможности получать удовольствия от горнолыжного спорта, от горнолыжного отдыха, потому что, во-первых, лавиноопасно, во-вторых - погода очень сложная с порывистым ветром", - отметил Вильфанд.

Такая же ситуация прогнозируется и в Северно-Кавказском федеральном округе.