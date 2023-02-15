В России поисковое бурение на углеводороды стало превалировать над разведочным

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В России в последние три года поисковое бурение на углеводороды превалирует над разведочным, сообщила на конференции в Москве начальник управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева.

Она напомнила, что основные финансовые затраты по проведению геологоразведочных работ несут недропользователи еще на поисковом и разведочном этапах.

"В 2022 году, по экспертным оценкам, компании направили на эти цели 390 млрд рублей, из которых 75% пошло на поисково-оценочное бурение. В минувшем году ГРР проводили 737 компаний. Наиболее активно недропользователи действовали в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах, в Красноярском крае и Якутии. Общий объем поискового бурения составил 1 млн 415 тыс. метров погонных, рост по сравнению с 2021 годом на 30%. То есть, несмотря на различные сложности, и пандемию, и прочее, недропользователи бурят активно", - сказала Ерофеева.

"Поисковое бурение последние 3 года превалирует над разведочным. Это нас очень радует, потому что, в первую очередь, мы ждем открытий. Из сейсморазведочных работ активнее всего в последнее время проводится 3D, это порядка 30-40 тыс. квадратных километров в год. При этом объемы 2D сокращаются", - подчеркнула она.

Комментируя тему геологоразведки на шельфе, Ерофеева отметила, что в последнее время здесь снизились объемы геологоразведочных работ.

"Сейсмика, в основном, выполнена на всех шельфовых участках, которые взяты в пользование, а бурение проводится очень мало. Фактически полевые работы проводятся только в Баренцевом, Печерском, Карском, Охотском и Каспийском морях. Во всех остальных только НИОКР. Мы все-таки надеемся, что недропользователи начнут активно работать и на шельфе", - подчеркнула глава управления Роснедр.

Геологоразведочный процесс делится на 3 основных этапа. Первый - региональный, целью которого являет оценка перспектив нефтегазоносных областей, выявление зон нефтегазонакопления. Второй - поисковые работы, предполагающий открытие новых залежей и месторождений, подсчет запасов по категориям С2 и С1. Третий - разведочные работы, в ходе которых устанавливаются размеры и объемы залежей, подсчет запасов по более высоким категориям (В, А) и подготовка месторождения к разработке.