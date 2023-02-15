Глава СВР принял участие в открытии памятной доски разведчику-нелегалу Шевченко

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Директор СВР Сергей Нарышкин в среду принял участие в церемонии открытия памятной доски советскому и российскому разведчику-нелегалу Юрию Шевченко.

Мероприятие состоялось в основном корпусе Московского архитектурного института (МАРХИ), выпускником которого является Шевченко.

"Профессия разведчика-нелегала, в которой он достиг головокружительных высот, стала для него и призванием, и смыслом всей жизни", - отметил Нарышкин на церемонии.

Шевченко родился 28 июня 1939 года, на службе в органах госбезопасности с 1963 года. В 2010 году уволен с воинской службы в отставку, впоследствии удостоен звания Героя России. Скончался 6 ноября 2020 года.