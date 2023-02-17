Абрамченко сообщила о выполнении нацпроекта "Экология" на 99,7% в 2022 году

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Планировавшиеся на 2022 год мероприятия национального проекта "Экология" выполнены на 99,7%, сообщила в пятницу зампред правительства РФ Виктория Абрамченко.

"На реализацию проекта в 2022 году из федерального бюджета направлено почти 136 млрд рублей, которые полностью вложены в комплекс экологических мероприятий - исполнение проекта составило 99,7%. В результате принятых мер улучшилось качество жизни миллионов наших граждан, поскольку внимание сфокусировано одновременно на важнейших составляющих экологического благополучия - безопасности городских и промышленных территорий, сохранности лесов и водных объектов, сохранении биоразнообразия и тд.", - приводит слова Абрамченко ее пресс-служба.

В сообщении отмечается, что по итогам 2022 года выполнены все ключевые общественно-значимые показатели нацпроекта.

По данным пресс-службы, в рамках входящего в нацпроект федерального проекта "Чистый воздух" в 2022 году удалось снизить объем выбросов в атмосферу на 11%, а в рамках федпроекта "Сохранение лесов" - провести лесовосстановительные мероприятия на площади в 4,88 млн га.

"Уже начата и будет продолжена работа по включению новых территорий в реализацию национального проекта. Среди направлений работы на ближайшее время важно решить задачи в области стратегического развития лесного комплекса и недропользования, реформы обращения с отходами, генеральной уборки страны, сокращения зависимости от импортного оборудования и внедрения экономики замкнутого цикла", - добавила вице-премьер.