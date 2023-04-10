В России на экологию в 2023 году потратят 289 млрд рублей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - На экологические мероприятия в России, в том числе в рамках нацпроекта "Экология", в 2023 году предусмотрено 289 млрд рублей бюджетных средств, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на встрече с депутатами думской фракции "Новые люди". Об этом сообщает пресс-служба Абрамченко.

"В 2023 году на реализацию всех мероприятий в области экологии предусмотрено 289 млрд рублей. Среди ключевых инструментов - национальный проект "Экология", государственные программы и стратегические инициативы социально-экономического развития до 2030 года", - сказала вице-премьер.

Она напомнила депутатам, что ежегодно в России накапливается около 8 млрд тонн различных отходов, для их сортировки и утилизации в настоящий момент создается отдельная отрасль. По словам Абрамченко, сейчас в стране сортируется уже более 50% твердых коммунальных отходов, почти 12% утилизируется.