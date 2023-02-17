Минобороны РФ заявило об ударе по предприятиям, обеспечивавшим ВСУ топливом и боеприпасами

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные накануне нанесли высокоточный ракетный удар оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским предприятиям, обеспечивавшим военных топливом и боеприпасами, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.

"В результате удара нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, порохов и твердого ракетного топлива", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Российские военные в течение суток продолжали наступательные действия на донецком направлении, "за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20", сказал Конашенков.

По его данным, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

"На купянском направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики", - заявил Конашенков.

По его данным, на красно-лиманском направлении велось огневое поражение сил ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики Стельмаховка, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.

Российская авиация и артиллерия нанесли удар по ВСУ в районе Угледара в ДНР и населенных пунктов Ольговское и Магдалиновка в Запорожской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ. По его словам, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили свыше 70 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, установка РСЗО "Ураган", две гаубицы Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США.

"В районе населенного пункта Угледар уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ", - сказал Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а также одна установка реактивной системы залпового огня HIMARS", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его данным, в районе города Херсон и населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области поражены два склада с боеприпасами 124-й и 129-й бригад территориальной обороны.