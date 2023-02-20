У православных началась Масленица

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В понедельник по православному календарю начинается Сырная седмица - последняя неделя перед Великим постом, известная как Масленица.

Обычай праздновать Масленицу берет начало с древнейших времен - с греческих и римских вакханалий и сатурналий. Славяне-язычники тоже справляли в этот период года весенний праздник - встречу весны и проводы зимы.

В народе Масленица всегда считалась веселой порой. Говорили, что тот, кто откажется ее праздновать, будет жить "в горькой беде и худо кончит". Отмечать Масленицу было принято катанием на санках с ледяных гор, зажиганием костров и блинами.

Для верующих Сырная седмица считается своего рода подготовкой к Великому посту. Церковь предписывает в эти дни больше думать о боге, прощать врагам и близким прегрешения, а также отказаться от мясной пищи, позволяя себе из животных продуктов лишь рыбу, масло, молоко, яйца и сыр.