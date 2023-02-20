ИТ-сектор под давлением новых вызовов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российский сектор ИТ не мог не столкнуться с новыми вызовами в условиях экономической трансформации. В то же время этот сегмент экономики оказался в более благоприятном положении по сравнению со многими другими секторами. В целом позитивная динамика развития российского ИТ-сектора, отмечавшаяся в первой половине 2022 г., продолжилась и в последующие месяцы. Предварительные итоги прошедшего года дают основания полагать, что сектору по-прежнему удается успешно противостоять воздействию санкций на национальную экономику. В условиях необходимости скорейшей адаптации к новым вызовам ИТ-компании умело используют как накопленный финансово-экономический потенциал, так и на разнообразные инструменты государственной поддержки, которые продолжают совершенствоваться.

Особенности сравнительной динамики

Одним из ключевых критериев, позволяющих сделать вывод о состоянии какого-либо сектора экономики является оценка сравнительной динамики его базовых индикаторов в сравнении с индикаторами экономики в целом. В прошлом году ИТ-сектор заметно превосходил национальную экономику по динамике оборота (на 14 процентных пунктов) и динамике регистрации новых малых и средних предприятий, МСП, (на 17 процентных пунктов). С другой стороны, у ИТ-сектора в 2022 г. была хуже динамика показателей "финансовый результат" ("прибыли минус убытки"), "количество конкурсных производств", "инвестиции в основной капитал". Так, за три квартала прошлого года (данные за четвертый и весь год пока еще доступны не в полном объеме) инвестиции ИТ-компаний упали на 12% на фоне их увеличения в России почти на 8%. Финансовый результат уменьшился, соответственно, на 16% и 8%. Количество конкурсных производств выросло на 4% при общем падении их числа на 6%.

Изменение главных экономических показателей развития ИТ-сектора в сравнении с общероссийскими в 2022 г.[2]

Рассчитано по данным Росстата и " СПАРК-Интерфакс

*январь-октябрь 2022 г./ январь-октябрь 2021 г.[3]

Между тем, анализ экономических процессов на основе годовых данных особенно в условиях резких изменений может давать не совсем корректное представление о текущем состоянии сектора. В этой связи гораздо важнее отслеживание квартальной динамики, которая и отражает уровень адаптации к новым экономическим условиям. В частности, в 3 кв. 2022 г. сектор ИТ уже значительно превосходил экономику по показателю финансового результата (прибыль минус убыток), выросшего на 99% по отношению к аналогичному периоду год назад на фоне его резкого сокращения в целом по России.

Возвращающаяся прибыльность

Одним из последствий беспрецедентного санкционного давления стало снижение рентабельности бизнеса по сравнению с 2021 г. при сохранении общей прибыльности российской экономики. Как показывают оценки, сделанные на основе данных Росстата, в 3 кв. 2022г. средняя рентабельность активов упала на 7 процентных пунктов по сравнению с 3 кв. 2021 г. Тем не менее, даже в этих условиях ИТ-сектор сумел выйти на позитивную динамику.

Наиболее сложным оказался 2 кв. 2022 г., когда финансовый результат был сведен с убытком. Однако уже в 3 кв. 2022 г. ситуация существенно улучшилась. Сектор ИТ не только вернулся к прибыльности, но и зафиксировал значительное превышение совокупной прибыли над убытками. Квартальный финансовый результат увеличился в 2,3 раза по сравнению с 1 кв. 2022 г. Рентабельность активов достигла 10%, почти в 2,5 раза превышая среднероссийский показатель. При этом она не только не сократилась по сравнению с 3 кв. 2021 г., но оказалась даже выше (более чем на 4 процентных пункта).

Улучшение платежной дисциплины

Ухудшение экономической ситуации не могло не отразиться на состоянии платежной дисциплины в ИТ-секторе. Как свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакс", доля компаний с Индексом платежной дисциплины (ИПД) "Высокий риск" выросла в декабре 2022 г. по сравнению с началом года на 1,5 процентных пункта до 6,5%. Однако это существенно меньше пика, достигнутого в августе.

Доля ИТ компаний с ИПД "Высокий риск" в 2022 г.

По доле компаний с ИПД "Высокий риск" сектор ИТ находится в более благоприятном положении по сравнению с экономикой в целом (доля "высокорисковых" компаний составляет 8,8%), а также рядом ключевых секторов, включая энергетику (18,7%), строительство (10,0%), транспортировку и хранение (7,8%). Но выше, чем в обрабатывающей промышленности (5,6%). Кроме того, ИТ-сектор имеет немного меньшую долю компаний, осуществляющих платежи в срок, по сравнению со "среднеэкономическим" показателем — 80,0% и 81,4% соответственно.

Тем не менее, данные Росстата показывают, что ситуация с просроченной задолженностью в ИТ-секторе намного более благоприятная по сравнению с тенденциями, складывающимися в российской экономике. Так, в нем, по-прежнему, сохраняется очень низкий уровень просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, ее объем упал в октябре 2022 г. на 9% и 43% соответственно по сравнению с концом 2021 г., тогда как показатели по экономике в целом заметно ухудшились. Некоторый рост просрочки у ИТ-компаний отмечался лишь в марте-апреле.

Уровень надежности делового партнера

В условиях снижения информационной прозрачности российского бизнеса в результате приостановки раскрытия некоторых статистических данных и отчетов самих компаний особую актуальность приобретает отраслевая оценка уровня надежности делового партнера. Одними из показателей такой надежности могла бы служить доля компаний сектора в рисковых реестрах и со Сводным индексом "Высокий риск" СПАРК-Интерфакс. Отраслевая надежность ИТ сектора по этим индикаторам остается на достаточно высоком уровне.

По состоянию на конец 2022 г. доля ИТ-компаний в рисковых реестрах составляла лишь 2,1%, что было меньше, чем во многих других видах экономической деятельности. Так, в транспортировке и хранении этот показатель достигал 4,3%, в добыче полезных ископаемых – 4,0%, энергетике – 3,5%, обрабатывающей промышленности – 2,6%. Среди основных причин включения ИТ компании в рисковые реестры были отсутствие по юр.адресу (47% предприятий), задолженность по уплате налогов (35%), список недобросовестных поставщиков (17%). По доле компаний со Сводным индексом "Высокий риск", составившей среди ИТ-компаний только 6,8%, сектор также демонстрировал более высокую надежность по сравнению с большинством секторов российской экономики.

Доля компаний с выручкой более 50 млн. руб. в рисковых реестрах и со Сводным индексом "Высокий риск" в декабре 2022 г.

*Рисковые реестры: компании, отсутствующие по юр.адресу по данным ФНС; юр.лица, имеющие задолженность по уплате налогов; Реестр недобросовестных поставщиков; юр.лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица; и др.

**Сводный индикатор является совокупной оценкой аналитических показателей Индекса должной осмотрительности, Индекса финансового риска, Индекса платежной дисциплины, а также Статуса компании (состояния ликвидации, банкротства и т.д.)

Дополнительным индикатором отраслевого уровня надежности делового партнера может служить информация по процедурам банкротства. Количество конкурсных производств в ИТ-секторе выросло на 4% в 2022 г. даже в условиях введенного моратория на банкротства в период с 1 апреля до 1 октябр. Показатель в среднем по России упал на 6%, однако ситуация с банкротствами в секторе опасений не вызывает, поскольку уровень конкурсных производств в секторе (в пересчете на 1000 компаний) остается почти в пять раз ниже общероссийского показателя.

Бум регистрации субъектов МСП

Особый интерес в оценке состояния сектора представляет изучение динамики создания малых и средних предприятий, которые, как правило, наиболее оперативно реагируют на изменения конъюнктуры. Информационные технологии наряду с оптовой торговлей и строительством вошли в тройку приоритетных секторов для регистрации новых МСП в 2022 г. Количество регистраций новых МСП в секторе выросло в прошлом году на 61% до более 9,2 тыс. компаний по сравнению с приростом в 44% в целом по России.

Вступление в силу с 1 октября 2022 г. нового порядка аккредитации ИТ-компаний пока не смогло сдержать активности бизнеса в этой области, хотя в декабре показатели стали снижаться. В 4 кв. 2022 г. среднемесячное количество новых МСП в секторе ИТ превосходило уровень 3 кв. на 15%. Пик регистраций пришелся на октябрь, когда было создано более тысячи предприятий. Сектор остается в списке лидеров и по интенсивности регистрации. Количество создаваемых предприятий на 1000 МСП более чем 1,4 раза превышает средний показатель по России.

Таким образом, можно сказать, что российский ИТ-сектор пока успешно проходит сложный период адаптации к новым вызовам, опираясь на накопленный финансово-экономический потенциал, а также разнообразные инструменты государственной поддержки. Устойчивый рост оборота, хорошие финансовые позиции, относительно высокий уровень рентабельности, приемлемая платежная дисциплина, высокая активность регистрации МСП создают благоприятный фундамент для дальнейшего развития. Определенную настороженность может вызывать лишь существенное падение инвестиций в основной капитал, которое потенциально способно оказать сдерживающее влияние на рост сектора.