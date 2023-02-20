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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:07

Ряд канатных дорог и горнолыжных трасс закрыли на курортах "Архыз" и "Эльбрус" из-за погоды

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий стало причиной временного закрытия части горнолыжных трасс и канатных дорог на курортах "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии.

По данным пресс-службы "Архыза", в понедельник на курорте из-за сильного ветра закрыли канатные дороги Союз и Аполлон, а также трассы Горизонт и Гравитация.

По данным администрации курорта "Эльбрус", здесь из-за непогоды закрыта третья очередь канатных дорог Мир-Гарабаши, а также горнолыжная трасса Гарабаши-Мир.

Планируется, что объекты горнолыжной инфраструктуры откроются, как только погода улучшится.

Архыз Эльбрус Карачаево-Черкесия Кабардино-Балкария
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