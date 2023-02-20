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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:07

Минобрнауки предложило ввести выплаты членам НАН Украины с гражданством РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Минобрнауки России предложило установить ежемесячные выплаты членам национальных академий наук (НАН) Украины, получившим российское гражданство. Об этом говорится в проекте постановления, которое министерство опубликовало на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Установить ежемесячную денежную выплату лицам, признанным гражданами Российской Федерации (...), а также гражданам Российской Федерации, постоянно проживавшим на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области на день их принятия в Российскую Федерацию и являвшимся по состоянию на 24 февраля 2022 года членами национальных академий наук Украины", - говорится в документе.

Предполагается, что размер выплат установит правительство. Выплата будет равна ежемесячной денежной выплате членам государственных академий наук, определенному с 1 января 2023 года постановлением правительства от 22 мая 2008 года. No 386, а именно: 80 тысяч рублей академику национальных академий наук Украины; 40 тысяч рублей члену-корреспонденту национальных академий наук Украины.

Чтобы получить эти деньги, гражданину России, который ранее имел статус члена национальной академии наук Украины, необходимо будет написать заявление с приложением к нему копий документов, подтверждающих статус такого членства.

Минобрнауки Правительство НАН Украины
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