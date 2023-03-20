За российскими паспортами обратились более 800 тыс. украинцев с новых территорий

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Более 800 тысяч жителей новых территорий обратились за российскими паспортами с момента проведения референдумов, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

"Мы наблюдаем устойчивый рост поданных заявлений в каждом последующим месяце. Сейчас их поступает порядка 17 тыс. ежедневно", - сказал он, выступая в понедельник на расширенной коллегии МВД РФ.

По словам министра, сотрудники ведомства намерены в максимально сжатые сроки обеспечить паспортизацию жителей новых субъектов РФ. Сегодня, отметил Колокольцев, это является одной из приоритетных задач миграционных подразделений МВД.