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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

За российскими паспортами обратились более 800 тыс. украинцев с новых территорий

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Более 800 тысяч жителей новых территорий обратились за российскими паспортами с момента проведения референдумов, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

"Мы наблюдаем устойчивый рост поданных заявлений в каждом последующим месяце. Сейчас их поступает порядка 17 тыс. ежедневно", - сказал он, выступая в понедельник на расширенной коллегии МВД РФ.

По словам министра, сотрудники ведомства намерены в максимально сжатые сроки обеспечить паспортизацию жителей новых субъектов РФ. Сегодня, отметил Колокольцев, это является одной из приоритетных задач миграционных подразделений МВД.

23-27 сентября 2022 года в Донецкой, Луганской народных республиках, а также на территории Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав России. 30 сентября были подписаны соответствующие договоры о присоединении.

МВД Владимир Колокольцев Украина
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