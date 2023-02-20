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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Шесть военнослужащих погибли в результате пожара в Курской области

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Шесть российских военнослужащих погибли в блиндаже в Курской области из-за неосторожного обращения с горючей жидкостью, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате пожара, быстро охватившего блиндаж, погибли шесть военнослужащих", - заявили в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что 20 февраля из-за грубого нарушения военнослужащими требований безопасности при обращении с горючими материалами произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости в блиндаже в Курской области.

"Правоохранительными органами совместно с комиссией Западного военного округа проводится расследование", - добавили в Минобороны РФ.

Курская область Минобороны РФ
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