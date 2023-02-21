Хуснуллин сообщил о росте строительной отрасли на 15% за три года

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Отрасль строительства выросла на 15% за три года, заявил в прямом эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Вообще, за три года, вопреки всем ожиданиям, что отрасль провалится, мы наоборот растем. Мы на 15% выросли суммарно - отрасль строительства - за три года", - сказал он.

2022 год он считает одним из лучших в строительной отрасли и рассчитывает, что курс на развитие отрасли сохранится и в 2023 году.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин говорил, что в 2022 году в стране ввели в эксплуатацию около 102 млн кв.м жилой недвижимости. Это рекордный показатель в истории России.