Военные РФ заявили о поражении близ Сум цеха по выпуску минометов и боеприпасов для ВСУ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по расположенному близ города Сумы цеху по производству и ремонту крупнокалиберных минометов и боеприпасов для армии Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, за сутки российскими средствами противовоздушной обороны сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 10 украинских беспилотников в Херсонской, Харьковской областях, ДНР и ЛНР.

В районе населенного пункта Мемрик Донецкой народной республики уничтожен пункт временной дислокации иностранных наёмников, воюющих в рядах ВСУ, сообщил он.

Он также сообщил, что "ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации за сутки поражены 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 113 районах".

В районе населенного пункта Доброволье ДНР поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ, сказал Конашенков.

"На донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации ВКС России, а также огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Южной" группировки войск", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и гаубица Д-20. Кроме того, в районе Катериновки ДНР уничтожен склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ.

"На южно-донецком направлении артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка Донецкой народной республики", - сказал представитель Минобороны. По данным Конашенкова, в результате поражения армия Украины потеряла до 65 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-20 и гаубицу Д-30.

Он сообщил, что на херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две гаубицы Д-30. "В районах населенных пунктов Антоновка и Чернобаевка Херсонской области поражены склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны", - сказал Конашенков.

"На купянском направлении огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Масютовка Харьковской области", - сообщили в Минобороны. По словам Конашенкова, потери ВСУ на данном направлении за сутки составили свыше 40 военнослужащих и два пикапа.

"На красно-лиманском направлении в ходе наступательных действий подразделений группировки войск "Центр", огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики", - сказал он.

Представитель военного ведомства заявил, что за сутки на данном направлении потери украинской армии составили: 135 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, две самоходные гаубицы "Гвоздика" и одна гаубица Д-20

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 самолетов, 210 вертолетов, 3213 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7979 танков и других боевых бронированных машин, 1037 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4179 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8494 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.